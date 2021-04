Demissionair kabinet maakt geheime notulen ministerraad openbaar

Het demissionaire kabinet maakt de vertrouwelijke notulen uit de ministerraad openbaar. Dat maakte Mark Rutte vrijdagmiddag bekend. Eerder al liet hij weten dat hij daartoe bereid was, maar dat ook de andere bewindslieden akkoord moesten geven. Volgens Rutte is het besluit openheid van zaken te geven unaniem. Vanaf maandag zijn de notulen in te zien.

Deze week berichtte RTL Nieuws dat in 2019 in de ministerraad was besloten cruciale informatie rond het toeslagenschandaal niet met de Kamer te delen, ondanks dat die daar bij herhaling om vroeg. Daarnaast zouden ook ministers zich hebben beklaagd over de ‘lastige’ CDA’er Pieter Omtzigt. De huidige leider van die partij Wopke Hoekstra zou getracht hebben zijn dissidente partijgenoot te ‘sensibiliseren’. Zonder succes overigens.

De notulen zijn gelekt naar RTL Nieuws. Hoogsuitzonderlijk, want die notulen zijn staatsgeheim en verdwijnen normaliter voor twintig jaar in een kluis. Alleen wanneer het kabinet expliciet toestemming geeft mag de inhoud ervan worden gedeeld. Volgende week donderdag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de notulen. Het meireces wordt ervoor onderbroken.

Bron: NOS

