Demissionair kabinet niet van plan klimaatvonnis uit te voeren: ‘Geen halszaak’

Het demissionaire kabinet lijkt opnieuw niet van plan te zijn de uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak na te leven. Daarin was bepaald dat vorig jaar al de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen ten minste een kwart lager moest liggen dan in 1990. Dat werd niet gehaald. Dit jaar lijkt ondanks de pandemie het verminderde percentage nog lager te liggen. Urgenda kondigde eerder al een nieuwe gang naar de rechter aan, maar volgens staatssecretaris Dilan Yesilgöz (VVD, Klimaat) is voldoen aan het Urgendavonnis ‘geen halszaak’. Dat schrijft Trouw.

Woensdag vond in de Tweede Kamer een klimaatdebat plaats. Coalitiepartner D66 schaarde zich aan de zijde van PvdA en GroenLinks met een plan om dit jaar nog een extra kolencentrale te sluiten. VVD en CDA hebben daar geen zin in en sorteren voor op het opnieuw niet uitvoeren van het Urgendavonnis, bekrachtigd door het gerechtshof en vervolgens de Hoge Raad. Om de klimaatdoelen te halen en uit te komen op minstens 25 procent minder uitstoot dan in 1990, is een extra CO2-reductie nodig van zo’n 5 megaton. Vorig jaar zat het kabinet dicht bij het doel – 24,5 procent – dit jaar lijkt dat percentage ondanks de lockdowns nog lager uit te vallen.

Volgens Yesilgöz is het nog maar de vraag of sluiting van een extra kerncentrale ‘dit jaar nog gewicht in de schaal legt voor de benodigde CO2-reductie’ en is het van groter belang om naar de klimaatdoelen op langere termijn te kijken. Daarnaast is het een ingreep die volgens Yesilgöz niet genomen kan worden door een demissionair kabinet. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee laat weten het ‘een ongelooflijk excuus’ te vinden ‘dat het kabinet aanvoert dat het demissionair is om niet met nieuwe maatregelen te komen. Je moet een rechterlijke uitspraak nakomen.’ Zijn partij heeft samen met PvdA en D66 het demissionaire kabinet gevraagd om voor het eind van de zomer met een Kamerbrief te komen met daarin maatregelen om het doel alsnog te halen.

Ook andere politici reageren verbolgen. Zo schrijft Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren op Twitter dat het ‘onverantwoord, onhoudbaar’ is dat de regering de ‘rechtsstaat aan zijn laars’ blijft lappen. Ook roept ze D66 en de ChristenUnie op om uit het demissionaire kabinet te stappen.