Demissionaire kabinet wil miljarden in onderwijs investeren als corona-pleister

Het demissionaire kabinet zegt een investering van 8,5 miljard euro in het onderwijs te willen doen om daar achterstanden als gevolg van de coronacrisis weg te werken. Dat meldt de NOS. De demissionaire ministers Van Engelshoven en Slob hebben daarvoor een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor alle onderwijslagen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft ondertussen opgeroepen de middelbare scholen per 1 maart weer te openen omdat het thuisonderwijs de jongeren ernstig beschadigd.

Hoewel de Tweede Kamer wilde dat studenten op universiteiten, hbo’s en mbo’s helemaal geen college- en lesgeld meer hoefden te betalen wanneer ze vertraging oplopen, ging het kabinet daar niet in mee. In plaats daarvan wordt voor komend jaar het college- en lesgeld gehalveerd. Studenten die langer nodig hebben om hun diploma te halen, mogen een jaar langer gebruikmaken van hun ov-kaart.

Leerlingen in het basis- voortgezet en speciaal onderwijs moeten deze zomer gratis bijles kunnen krijgen. Scholen moeten in de gelegenheid gesteld worden om bijvoorbeeld extra onderwijsassistenten aan te nemen om de leerlingen te ondersteunen. Er moeten samenwerkingen met bibliotheken worden opgezet om de leesvaardigheid van leerlingen op te krikken.

Middelbare scholen weer open

In een gesprek met Nu.nl waarschuwt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer voor de schade die jongeren oplopen nu ze vanwege de lockdown niet naar school kunnen. Uit onderzoek is gebleken dat inmiddels niet alleen kwetsbare jongeren getroffen worden door de maatregelen, maar dat ook de groep ‘die voorheen geen problemen had maar het nu wel zwaar heeft’ zich snel uitbreidt.

De geplande investering van het demissionaire kabinet is dan ook niet voldoende om jongeren weer op de rails te krijgen, denkt Kalverboer. Leerlingen zijn volgens haar gedemotiveerd, hebben faalervaringen en haken in sommige gevallen volledig af. Ook docenten vrezen volgens de Ombudsvrouw dat jongeren uit het zicht raken. Zij zien hoe steeds meer leerlingen tijdens de online lessen hun scherm op zwart zetten.

Kalverboer vreest ook voor een toename in misbruik van met name meisjes. Uit onderzoek van Rutgers blijkt dat er inderdaad een toename is van seksueel geweld onder jongeren. Het is volgens de stichting echter nog niet te zetten of dit een gevolg is van de coronacrisis.

Op 23 februari neemt het demissionaire kabinet een besluit over de heropening van de scholen. Er zou een plan liggen om die inderdaad per 1 maart weer te openen, zij het in beperkte vorm.