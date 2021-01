Democraten nemen Senaat over, Trump grootste verliezer in de geschiedenis

De Senaatsverkiezingen in de staat Georgia lijken uit te lopen op winst voor de Democraten. In Georgia waren nog twee zetels te vergeven, Raphael Warnock is inmiddels uitgeroepen tot winnaar ten opzichte van zijn Republikeinse tegenstander Kelly Loeffler. De andere Democraat Jon Ossoff heeft een waarschijnlijk onoverbrugbare voorsprong ten opzichte van Republikein David Perdue.

De winst van beide zowel Warnock als Osoff betekent effectief een Democratische meerderheid in de Senaat. In het Huis van Afgevaardigden hadden de Democraten al een meerderheid weten te behouden, wat betekent dat Joe Biden vanaf zijn inauguratie slagvaardig te werk kan met beide huizen achter zich. Donald Trump mag zich de eerste president noemen die na zijn eigen verlies ook zowel de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden als voor de Senaat verliest.

Door de Democratische winst is het aantal zetels in de Senaat voor beide partijen gelijk. In dat geval is bij een stemming waarbij strikt langs partijlijnen wordt gestemd, die van de voorzitter van de Senaat doorslaggevend. Die voorzitter is de vicepresident, oftewel de komende vier jaar Kamala Harris.

Senator-elect Raphael Warnock claimde zijn winst in een videoboodschap. Warnock is voorganger van de Ebenezer Baptist-kerk in Atlanta, waar ook Martin Luther King jr. predikte. Hij is de eerste zwarte senator in de geschiedenis van Georgia, een voormalig geconfedereerde staat.

