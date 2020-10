Democraten willen onderzoek: kan Trump taken nog wel uitvoeren?

De Democraten willen een commissie instellen om te onderzoeken of Donald Trump nog wel in staat is om zijn taken als president uit te voeren. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, maakt zich zorgen dat Trump, die wordt behandeld voor Covid-19, is ‘losgeraakt van de realiteit’, schrijft The Guardian.

Op basis van het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet, kunnen Trumps taken worden overgedragen aan vice-president Mike Pence. Daarvoor moet de president wel eerst onbekwaam worden verklaard.

Hoewel Trump vermoedelijk al jaren niet meer compos mentis is, zijn er de afgelopen dagen extra zorgen over de president, en diens excentrieke gedrag. Zo meldde hij dinsdag op Twitter plotseling dat hij stopt met de onderhandelingen met de Democraten over een steunpakket voor de economie.

Donderdag liet Trump in een interview met Fox Business weten dat hij niet van plan is om deel te nemen aan het debat met Joe Biden dat voor volgende week gepland staat. Drie seconden daarvoor had de president nog aangekondigd dat hij Biden in het tweede debat zou verslaan.

The New York Times meldt dat vertrouwelingen van de president zich afvragen of Trump zich anders gedraagt omdat hij dexamethason gebruikt. Dat is een corticosteroïde die kan leiden tot een euforisch gevoel. Volgens Pelosi is Trump ‘in een andere staat’. “Dat zou grappig zijn als het niet zo dodelijk was.”