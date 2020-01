Democratisch kandidaat geeft miljoenen uit om Trump online te ‘ownen’

De Democratisch kandidaat, voormalig Republikein en burgemeester van New York Michael Bloomberg heeft miljoenen uitgegeven aan het kopen van Google-Ads om de campagne van Trump te beïnvloeden. Wie donderdag naar “Trump” zocht via Google, kon een onverwacht resultaat verwachten: een boodschap van Micheal Bloomberg.

De tijdelijke online overname van advertentieplatformen was een bijzonder agressieve stap van de miljardair in zijn presidentscampagne. In de afgelopen weken heeft hij talloze Google-advertenties gekocht. Die zijn op vergelijkbare wijze getarget met zoekwoorden als ‘impeachment’, ‘gun control’ en verschillende klimaatgerelateerde termen.

Zijn fortuin stelt Bloomberg in staat om zijn boodschap wijd te verspreiden. Maar ook om kiezers naar zijn website te trekken en – niet onbelangrijk – de prijzen op te drijven voor elke andere kandidaat zonder persoonlijk fortuin van $ 55 miljard. Sinds het begin van de race heeft de voormalige burgemeester van New York met zijn advertentie uitgaven het digitale team van Trump overtroffen. Hij heeft drie keer zoveel uitgegeven als senator Bernie Sanders en vier keer zoveel als senator Elizabeth Warren.

“Zou u niet liever een president hebben die coalities bouwt, mensen met respect behandelt en werkt voor een betere wereld?” pleit een advertentie gericht op Facebook-gebruikers in North Carolina, één van de 14 staten die op 3 maart voorverkiezingen houdt.

Why I’m Supporting @MikeBloomberg in 2020. "To me, Bloomberg’s campaign is a selfless and inspiring act of patriotism." https://t.co/PXlUSSEkpA @Mike2020 #Bloomberg2020

Tussen 23 november en 28 december betaalde Bloomberg 14,6 miljoen dollar aan Google en YouTube, volgens gegevens van Bully Pulpit Interactive. Dat is 12,1 miljoen dollar meer dan Trump uitgaf in dezelfde periode. Deze maand boekte de miljardair al $ 38,1 miljoen aan tv-advertenties, vertelde het trackingbedrijf Advertising Analytics aan VICE News. Geen enkele andere democraat heeft ooit meer dan $ 1,3 miljoen te besteden gehad.

De Democraten hebben volgens Ad Analytics van begin november tot eind februari gezamenlijk $ 260 miljoen aan tv-advertenties gekocht. Bloomberg is goed voor $ 164 miljoen, ofwel 63%.

#Bloomberg2020 MikeBloomberg: My father taught me that if you have an opportunity to help, you have an obligation to act. And I want to give everyone in this country the same opportunities I was fortunate enough to have. pic.twitter.com/k9z7sZmYQx

— Walter Dragone (@Walter_Dragone) January 4, 2020