Demonstranten voeren actie in Den Haag tegen lockdown en 5G

Op het Plein bij het Binnenhof in Den Haag hebben dinsdagochtend enkele tientallen mensen zich verzameld voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De politie is aanwezig om te controleren of de demonstranten zich aan de anderhalvemetermaatregel houden.

Je gaat naar een #StopDeLockdown demonstratie en je neemt een mondkapje mee? pic.twitter.com/bd6oF6U3Ep — Jurbin van Hooff (@jurbinvhooff) April 28, 2020

De betogers dragen borden bij zich met daarop teksten als “Stop de lockdown” en “No 5G”. Omroep West meldt dat via Facebook tot de demonstratie is opgeroepen als “een roep om vrijheid en een protest tegen onder meer 5G-masten, inperking van bewegingsvrijheid en privacy en tegen de ‘kapotgemaakte’ economie”. Op sociale media circuleert ook een foto van een demonstrant die een davidster op zijn borst gespeld heeft, met daarop de tekst “ongevaccineerd”.

Deze man draagt tijdens de demonstratie op het #Plein een Jodenster met de tekst 'ongevaccineerd'… pic.twitter.com/C0nvrVzAri — Redactie Regio15.nl (@regio15) April 28, 2020

De demonstranten marcheerden van het Plein naar het Binnenhof. De ingang richting de Tweede Kamer is uit voorzorg door de politie afgesloten.