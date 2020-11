Demonstratie in Breda tegen Zwarte én Grijze Piet

In Breda wordt zaterdag gedemonstreerd tegen Zwarte én Grijze Piet. Volgens Omroep Brabant hebben zo’n honderd demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zich in de buurt van het centrum verzameld voor een vreedzame protestactie. Op de demonstratie is ook een handjevol pro-Pieters afgekomen. Op afstand gehouden door politie riepen ze racistische leuzen en bedreigingen naar de demonstranten van KOZP.

Breda heeft net als veel andere gemeenten inmiddels afscheid genomen van de racistische figuur Zwarte Piet. Maar behalve roetveegpieten is er ook gekozen voor grijze pieten. Onacceptabel, zegt KOZP, want: “Er is geen middenweg tussen racisme en geen racisme. Grijs als fictieve huidskleur doet geen afstand van de blackface traditie.”

Zaterdag was de landelijke intocht van Sinterklaas. Vanwege het coronavirus was die dit jaar in het verzonnen dorp Zwalk en alleen te zien via televisie of livestream. De gebruikte locatie voor de intocht is door de NTR geheim gehouden. Naast Breda hebben ook Dordrecht, Den Helder, Leeuwarden en Venlo gekozen voor een Grijze Piet. De landelijke intocht maakt volledig gebruik van roetveegpieten, net als inmiddels de meeste lokale intochten.

Het gebruik van de racistische karikatuur Zwarte Piet is inmiddels vrijwel uit het publieke domein verdwenen. Nadat eerder dit jaar onder meer de grote webwinkels de Zwarte Piet al in de ban deden, werd afgelopen week bekend dat die ook niet meer terug te vinden is in de bibliotheken.