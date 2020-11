In Amsterdam is een grote demonstratie tegen de coronaregels afgebroken door de politie, omdat de deelnemers zich niet hielden aan de coronaregels. De actiegroep Vrouwen voor Vrijheid was met zo’n duizend personen samengekomen op het Museumplein. Daarbij werd geen afstand gehouden en op de beelden is te zien dat er geen mondkapjes werden gedragen.

Volgens informatie op hun eigen website, maakt de actiegroep bezwaar tegen de coronawet. Daarmee wordt volgens hen ‘indringende keuzes vóór ons’ gemaakt, waarmee hun ‘fundament als vrij mens’ onder druk is komen te staan.

De demonstranten droegen lampionnen en andere lichtjes bij zich. Ook waren er lezingen en was er muziek en dans.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Vrouwen Voor Vrijheid (@vrouwenvoorvrijheid)

Bron: Parool