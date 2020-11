Denemarken doodt alle nertsen vanwege coronavirus

Denemarken gaat alle nertsen in het land doden. Het gaat om 15 tot 17 miljoen dieren, meldt The Local. Aanleiding voor de maatregel is een mutatie van het coronavirus bij nertsen. Twaalf mensen zijn met deze variant besmet.

De mutatie zou de werking van een toekomstig vaccin kunnen ondermijnen. “Dat is een bedreiging van de wereldwijde aanpak van de pandemie”, zei premier Mette Frederiksen in een persconferentie.

Denemarken is een van de grootste producenten van nertsenbont ter wereld. Het coronavirus is in het land vastgesteld bij 207 nertsenfokkerijen. Het zal enkele jaren duren voordat de nertsenfokkers weer aan de slag kunnen, aldus Frederiksen.