Denemarken gaat miljoenen dode nertsen weer opgraven

Denemarken gaat vier miljoen nertsen die vorige maand werden gedood, volgend jaar weer opgraven. De dieren zullen vervolgens worden afgevoerd naar afvalverbrandingsovens. De overheid heeft daartoe besloten nadat Denen hadden geklaagd over mogelijke gezondheidsgevaren in de buurt van een militair terrein waar de beesten begraven liggen.

De Denen vrezen dat het drinkwater en een nabijgelegen meer vervuild raken. Eind vorige maand kwamen duizenden begraven nertsen alweer boven de grond, door gasvorming in hun lichaam. Als de nertsen ontbinden, komen er fosfor en stikstof vrij.

Het plan is nu om de nertsen in mei 2021 weer op te graven. Op dat moment is het besmettingsrisico verdwenen. De Deense overheid besloot alle nertsen in het land te doden omdat er een gemuteerde versie van het coronavirus rondging onder de dieren. Zeker twaalf Denen raakten met deze nieuwe variant besmet.