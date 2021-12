Denemarken: Omikron-besmetting lijkt ernstiger verloop te hebben dan Delta

Aanvankelijk was de hoop op basis van de ervaringen in Zuid-Afrika dat Omikron tot een milder ziekteverloop zou leiden dan eerdere mutaties. Uit de eerste gegevens uit Denemarken blijkt dat vooralsnog niet. Hoewel er nog niet veel Deense patiënten zijn, leidt een besmetting met Omikron tot nu toe juist iets vaker tot ziekenhuisopname.

We all hope #Omicron is milder. But early 🇩🇰evidence is not very supportive.

Hospitalization:

0.7% for #Delta

0.8% for #Omicron

Despite #Omicron cases:

– have fewer +64years

– are far more likely to vaccinated.

Note: Early/limited data and just 14 of 37 are still hospitalized. pic.twitter.com/tskl7deZUt

— Peter R. Hansen (@ProfPHansen) December 14, 2021