Denemarken schaft vrijdag alle coronaregels af

Vanaf vrijdag 10 september gelden er in Denemarken geen coronabeperkingen meer. De anderhalve meter geldt niet meer en een coronapas is niet langer nodig, schrijft het AD. Eerder waren de discotheken alweer opengegaan en werd het mondkapje in het openbaar vervoer afgeschaft.

Volgens het Deense ministerie van Volksgezondheid vormt het coronavirus dankzij de hoge vaccinatiegraad niet langer een bedreiging voor de samenleving. “De epidemie is onder controle”, verklaarde minister Magnus Heunicke eind vorige maand al. De bewindsman voor Volksgezondheid hield wel een slag om de arm: als de pandemie weer ernstig oplaait, zal de regering niet terugdeinzen om opnieuw maatregelen in te voeren.

Volgens Our World In Data behoort Denemarken tot de vaccinatiewereldtop. Ruim 73 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, nog eens 3 procent is gedeeltelijk ingeënt. Volgens hetzelfde overzicht is 63 procent van de Nederlandse bevolking gevaccineerd. Voor de vaccinatiegraad kijkt Our World In Data naar de volledige bevolking, dus inclusief kinderen.

Het AD wijst erop dat de Denen al vanaf het begin van de pandemie vooroplopen in Europa.