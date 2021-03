Denemarken staakt AstraZeneca-vaccinaties na ernstige bijwerkingen

Denemarken stopt per direct met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Bij meerdere personen zijn na vaccinatie bloedstolsels vastgesteld, in elk geval één persoon is aan de gevolgen daarvan overleden. Het Europese Geneesmiddelenbureau EMA is een onderzoek naar AstraZeneca gestart.

De Deense gezondheidsautoriteiten benadrukken dat ze het toch al omstreden AstraZeneca-vaccin vooralsnog niet in de ban doen. De vaccinatiecampagne is opgeschort tot er meer duidelijk is over eventuele bijwerkingen van het vaccin.

Ook in Oostenrijk loopt een soortgelijk onderzoek naar AstraZeneca. Daar overleed onlangs een 49-jarige vrouw nadat zij ernstige stollingsstoornissen opliep na haar vaccinatie. Zwitserland heeft het AstraZeneca-vaccin vanwege de slechte reputatie wel volledig aan de kant geschoven. Dat land onderzoekt mogelijkheden om de al aangekochte doses door te verkopen.

Bron: NOS