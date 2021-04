Denemarken stopt volledig met AstraZeneca

Denemarken stopt definitief met het AstraZeneca-vaccin. Dat meldt persbureau Reuters. Die beslissing volgt op de schadelijke bijwerking van het middel waarbij met name vrouwen tussen de 18 en 60 jaar oud risico lopen op trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Datzelfde risico lijkt te bestaan bij het Janssen-vaccin, die vaccinaties zijn door de Denen voorlopig gepauzeerd.

Van de 5,8 miljoen inwoners van Denemarken heeft ongeveer een miljoen de eerste prik gehad. Een ruime meerderheid met Pfizer (77%). Ongeveer 15 procent van de bevolking kreeg tot nu toe het AstraZeneca-vaccin. Denemarken staat op het punt scholen, horeca en culturele instellingen te heropenen. Naar verwachting gaat door het afscheid van AstraZeneca de hele vaccinatiecampagne ongeveer vier weken langer duren.

Denemarken was het eerste land dat de campagne staakte na constatering van de bijwerkingen en is nu ook het eerste land dat er volledig mee stopt. Er zijn wel landen die uit voorzorg van AstraZeneca afzien. Zo heeft Zwitserland eerder al aangekondigd de reeds aangekochte voorraad te willen doorverkopen en maakte Australië vorige week bekend het vaccin helemaal niet te willen inkopen. De Europese Unie laat lidstaten vrij in hun keuze het vaccin wel of niet te gebruiken. In Nederland wordt, net als in onder andere Frankrijk en Duitsland, het vaccin alleen nog gegeven aan mensen boven de 60 jaar.