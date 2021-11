DENK-leden beschuldigen partij van afluisterpraktijken

Het bestuur van DENK Den Haag beschuldigt de landelijke partij ervan de Haagse fractie ‘wekenlang’ te hebben afgeluisterd. Heimelijke opnames zouden onder meer zijn gebruikt om een lokaal bestuurslid te dwingen afstand te doen van het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Volgens het bestuur is fractievoorzitter Farid Azarkan betrokken bij de afluisterpraktijken.

In een verklaring schrijft DENK Den Haag:

Op de middag en avond van zondag 26 september 2021 vond in een restaurant in Den Haag een etentje plaats met de twee lokale bestuursleden en een medewerker van de Tweede Kamerfractie van DENK, waarbij meerdere gesprekken heimelijk zijn opgenomen. Op maandagochtend 27 september beschikt de heer Azarkan over een geluidsopname waarop uitspraken zijn te horen die door een van de lokale bestuursleden tijdens het etentje van 26 september zijn gedaan. Deze geluidsopname heeft hij aan het landelijk bestuur van DENK laten horen. Vervolgens is het lokale bestuurslid met deze uitspraken gechanteerd om afstand te doen van zijn lijsttrekkerschap namens DENK voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Den Haag.

Het lokale bestuur schrijft ook dat het landelijk bestuur is verzocht een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar dat dit is geweigerd. Een van de afgeluisterde personen, zelf geen DENK-lid, ‘is voornemens aangifte te doen bij de politie en een klacht in te dienen bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer.’

Volgens de verklaring komt het landelijk bestuur later deze week met een eigen lijsttrekker en kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, zonder dat dit aan het lokale afdelingsbestuur is voorgelegd. ‘Een minachting van onze ledendemocratie’, schrijft DENK Den Haag. De lokale fractie sluit af met de mededeling dat momenteel juridische stappen tegen het landelijk bestuur worden voorbereid.