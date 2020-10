Depressies, zwakke spieren en geheugenverlies na IC-opname

Coronapatiënten die op de intensive care hebben gelegen, hebben last van extreem zwakke spieren, geheugenverlies, depressies en angsten. Ook hun familieleden lijden regelmatig onder psychologische problemen. Die waarschuwing geeft het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

In een nieuw rapport schrijft het KCE dat post-intensieve zorgsyndromen (PICS) vaak niet worden herkend in de zorg. De zorg verliest patiënten vaak uit het oog na het verlaten van de IC, vertelt hoofdonderzoeker Germaine Hanquet aan de VRT:

“Omdat de meeste patiënten na hun thuiskomst vroeg of laat met hun huisarts in contact komen, is dit – vrij dringende – rapport voor hen bedoeld. We beseffen dat de huisartsen momenteel overbevraagd worden, maar zij zijn wel de eersten die tekenen van PICS kunnen herkennen en behandelen.”