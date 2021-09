Deskundige: maak migratie naar Europa makkelijker

Europese politici die denken dat ze de komst van Afghaanse vluchtelingen kunnen voorkomen door voor opvang in de regio te pleiten, maken een grote denkfout. Dat zegt migratie-expert Liza Schuster, die al twee decennia onderzoek doet naar Afghaanse vluchtelingen, in een gesprek met Knack.

Volgens haar kiest het merendeel van de Afghaanse vluchtelingen zelf al voor Iran of Pakistan, omdat ze de taal spreken en er makkelijk aan de slag kunnen. De kleine groep die doorreist naar Europa zal zich weinig gelegen laten liggen aan deals die de EU sluit met landen ‘in de regio’. Schuster:

Europese leiders lijken te denken dat vluchtelingen die naar Europa willen komen passieve wezens zijn, die je naar eigen goeddunken kunt verplaatsen. Dat is niet zo. Migranten die de overstap naar Europa wagen voelen ofwel de noodzaak om zichzelf in veiligheid te brengen, of ze zijn ambitieus om er hun leven uit te bouwen. Als je ze onderbrengt in een land waar ze geen toekomstperspectief hebben, zullen ze opnieuw vertrekken.