‘Diederik Gommers moet excuses maken voor alles’

Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben excuses aangeboden, Ferd Grapperhaus heeft spijt van zijn mondkapjeslied op de melodie van ‘Roodkapje’. Van druktemaker Marcel van Roosmalen had dat niet gehoeven. “Je hoeft geen sorry te zeggen voor onkunde. Wij zouden sorry moeten zeggen: sorry dat we jullie in een uitvoerende rol hebben gedrongen. Jullie weten, net als wij, van niets.”

Wie trouwens ook zijn excuses zou moeten maken is Diederik Gommers, die onlangs nog aankondigde niet meer in de publiciteit te willen treden. “Ik krijg kippenvel van die stem, die zalvende waarschuwingen. Diederik Gommers is iedere ochtend zeven liter kwark naar binnen lepelen. Je wordt er somber van. Ik wil excuses, ook van je vrouw trouwens. Gewoon: sorry voor alles. Met die kwezelstem. Sorry, ik had me beloofd nergens mee te bemoeien, maar ik ben verslaafd aan aandacht.”