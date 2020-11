Diego Maradona overleden

Diego Maradona is op 60-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Het ging al enkele weken slecht met hem. De Argentijn was een van de beste voetballers van de twintigste eeuw. Hij had een fabelachtige techniek die hij ook tijdens de warming-up al liet zien.

In 1986 maakte hij Argentinië wereldkampioen. Tegen Engeland, dat vier jaar daarvoor oorlog had gevoerd tegen Argentinië, scoorde hij met een handsbal. In diezelfde wedstrijd maakte hij een van de allermooiste doelpunten ooit nadat hij eerst vijf Engelsen uitspeelde.

Als clubvoetballer beleefde hij zijn glorietijd bij Napoli. Hij maakte de zuidelijke club die nooit iets had gewonnen, kampioen. In Napoli raakte Maradona, afkomstig uit een straatarm gezin, ook in de greep van de maffia. Regisseur Asif Kapadia maakte daar een mooie documentaire over.