Dierenorganisaties: overheid moet stoppen met het woord ‘ruimen’

Verscheidene dierenrechtenorganisaties willen dat de overheid stopt met het gebruik van het woord ‘ruimen’ voor het vergassen of doden van dieren. “Het klinkt volkomen respectloos om het doodmaken van dieren zo te noemen”, schrijven Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Dierenrechten Alliantie, Rechten voor al wat leeft en Diervriendelijk Nederland in een brandbrief aan minister Carola Schouten (Landbouw).

Alsof het over wc-papierrollen gaat of iets van nog minder waarde dat louter als afval opgeruimd dient te worden. Noem dan het beestje bij de naam en kom er voor uit dat de dieren in opdracht van uw ministerie vergast en gedood worden.

Ook keren de organisaties zich tegen het preventief doden van kippen in verband met de vogelgriep. Nadat de ziekte vorige week werd vastgesteld bij een legkippenbedrijf in Sint-Oedenrode (Noord-Brabant) werden alle kippen bij het besmette bedrijf en bij twee bedrijven in de buurt gedood. De dierenrechtenorganisaties dringen er bij de minister op aan om de dieren in plaats daarvan te vaccineren.

Waar mensen die ziek worden door het zeer besmettelijke coronavirus alle medische hulp krijgen, worden dieren die net zo kunnen lijden en net zo graag willen leven in opdracht van u op een akelige manier vergast terwijl niet eens bewezen is dat ze de ziekte hebben.

Volgens de dierenrechtenorganisaties is het volstrekt onverantwoord om zoveel dieren te houden in dichtbevolkte gebieden.