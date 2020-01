Dijkhoff verdedigt aarzelende houding vuurwerkoverlast

Klaas Dijkhoff heeft een forse uiteenzetting op Facebook geplaatst waarin hij tracht duidelijk te maken waarom zijn partij – nog – niet wil instemmen met een verbod op vuurwerk. “Natuurlijk ben ik niet doof en blind voor de signalen, na weer een jaarwisseling vol schandalige incidenten. Ik hoor de oproep van de politie, van andere hulpverleners, van burgemeesters, van oogartsen,” schrijft de VVD-fractieleider die tot voor kort werd gezien als de gedoodverfde opvolger van Rutte.

Dijkhoff zegt dat hij zelf “nooit veel” vuurwerk heeft afgestoken en dat hij zich zorgen maakt om het welzijn van zijn katten en dochters rond oud en nieuw. Vervolgens neemt hij het op voor de “gezelligheid” die het afsteken van vuurwerk zou brengen. “Dat die traditie belangrijk voor je is en niet wil kwijtraken.”

“Als liberaal verbied ik het liefst zo min mogelijk. Alleen als het echt noodzakelijk is, als het echt niet anders kan, wil ik zover gaan,” aldus Dijkhoff in een lange aanloop naar de conclusie waarin min of meer wordt erkend dat er binnen de VVD veel onvrede is over het huidige partijstandpunt. Afgelopen zondag nog pleitte VVD-prominent Johan Remkes bij Buitenhof voor het instellen van een verbod op de schadelijke traditie. “Onze fractie stopt nooit met nadenken. Wij discussiëren voortdurend, over alles wat belangrijk is voor Nederland. Onze standpunten houden we continu tegen het licht. En nadat we alles hebben afgewogen, nemen we de beslissingen die wij noodzakelijk vinden.”

Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) heeft inmiddels ook al verklaard dat de traditie moet veranderen.

cc-foto: EU2016