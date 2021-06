‘Dion Graus is een gehaktbal op pootjes, een misvormde penis’

In een tweet noemde Geert Wilders journalisten tuig van de richel (‘uitzonderingen daargelaten’). “We gaan dus schelden, dat is nu het niveau”, dacht Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Eerlijk is eerlijk: ik kan met deze vorm uit de voeten. Dion Graus is een aanrander, een stalker, een vrouwenmishandelaar, een gehaktbal op pootjes, een idioot die denkt dat hij een ridder is, een gevaarlijke gek, een misvormde penis. Als hij weer eens geil is, is het bal in de fractiekamer van de fascisten, uitzonderingen daargelaten.”

De tweet van Geert Wilders leidde tot ophef bij journalisten, uitzonderingen daargelaten. “Je vraagt je wel af waarom een bewezen stuk onbenul als Wierd Duk zich nog niet heeft drukgemaakt over een Kamerlid dat journalisten uitscheldt. De hele week bezig om de thermometer zo diep mogelijk in de anus van de onderbuik te stoppen en iedere hoorbare scheet te brengen als groot nieuws, maar als er recht voor zijn neus een politicus gaat zitten schijten op de persvrijheid, dan doet zijn laptop het even niet.”