Directie Ajax was al op de hoogte van wangedrag Marc Overmars

Al voordat het contract van Marc Overmars eind januari werd verlengd, waren de directie en de raad van commissarissen van Ajax op de hoogte van zijn grensoverschrijdende gedrag. Dat heeft algemeen directeur Edwin van der Sar gezegd voor de wedstrijd tegen FC Twente.

Volgens de voormalige keeper kwamen de eerste signalen over Overmars wangedrag vlak voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders binnen. Desondanks besloot Ajax tijdens die bijeenkomst groen licht te geven voor de herbenoeming van Overmars.

Een week geleden maakte Ajax bekend dat Overmars moest vertrekken bij de club. Een dag later bleek dat hij ‘stalkingachtig’ gedrag vertoonde en dickpics had gestuurd naar vrouwen die bij de club werken. Door die details kwam Overmars’ verklaring van een dag eerder (“Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden”) in een merkwaardig daglicht te staan.