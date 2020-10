Disney waarschuwt kijkers voor racistische beeldvorming in eigen films

Entertainment-gigant Disney waarschuwt kijkers van de Amerikaanse streamingdienst Disney Plus voortaan vooraf aan oude films dat er racistische stereotyperingen te zien zijn die het uiterlijk en de cultuur van niet-witte mensen belachelijk maken. Het gaat om klassieke tekenfilms als bijvoorbeeld Peter Pan (1953), Dumbo (1941), Fantasia (1940), The Jungle Book (1967) en Lady en de vagebond (1955). In Aristocats (1971) worden figuren met Chinese kenmerken bespot.

De waarschuwing luidt:

“Dit programma bevat negatieve weergaven en/of slechte behandeling van mensen of culturen. Deze stereotyperingen waren toen fout en zijn nu fout. Anders dan de inhoud te verwijderen willen we de schadelijke gevolgen ervan erkennen, ervan leren en een gesprek losmaken om samen een meer inclusieve toekomst te scheppen. Disney verplicht zich aan het maken van verhalen met inspirerende en ambitieuze thema’s die de rijke diversiteit weergeven van de menselijke beleving over de hele aardbol.”

Disney ging al eerder over tot het toevoegen van waarschuwingen aan oud materiaal maar die waren korter. Er zijn ook films die helemaal niet meer te zien zijn, zoals de tekenfilm Song of the South uit 1946 waarin racistische weergaven van Afro-Amerikanen voorkomen. Die film is dertig jaar geleden al uit roulatie genomen.

Andere Amerikaanse amusementsbedrijven hebben hun aanbod ook al aangepast om de kijkers te waarschuwen voor het indoctrinerend racisme. HBO Max voorzag de filmklassieker Gone With The Wind van een mededeling omdat de film de verschrikkingen van de slavernij ontkent. Anderen hebben shows verwijder met blackface, de beruchte techniek van witte mensen om zich zwart te schminken en zo zwarte mensen te bespotten.

cc-foto: JD Hancock