Dit kunnen we doen met de 9 miljoen van Sywert van Lienden

Sywert van Lienden schreef in zijn verklaring dat hij de miljoenen die hij ‘verdiende’ met zijn mondkapjeshandel, wil aanwenden voor maatschappelijke doelen. Gelukkig is daar Druktemaker Pieter Derks om Van Lienden een paar ideeën aan de hand te doen.

“Om te beginnen kunnen we natuurlijk proberen te voorkomen dat er iemand nog een keer met miljoenen euro’s in zijn maag blijft zitten na een crisis. Als er op het ministerie van VWS een ambtenaar zou worden aangenomen die zich volledig zou richten op het aankopen van mondkapjes tijdens pandemieën, zodat er geen bv’tjes meer tussen hoeven te zitten, en we betalen diegene het royale salaris van 100.000 euro per jaar, dan kan die ambtenaar daar 90 jaar voor in dienst blijven voor het geval er een pandemie komt. Dit alleen maar even als voorbeeld hoe een kleinere overheid niet in alle gevallen ook voordeliger is.”

Maar we kunnen het ook nog over een hele andere boeg gooien. “Voor 9 miljoen kunnen we de notariskosten betalen om 20.000 gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire een eigen bv’tje op te laten richten”, suggereert Derks. “Misschien dat ze dan wel met vertrouwen en empathie worden benaderd door de overheid, want dat schijnt als bedrijf een stuk makkelijker te gaan dan als bijstandsgerechtigde.”