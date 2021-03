Docent maakt na de les racistische opmerking over Marokkanen, vergeet microfoon

Het bestuur van het Calandlyceum in Amsterdam Nieuw-West heeft een docent op non-actief gesteld. Die man zou aan het einde van een online-les tegen zijn vrouw hebben gezegd: ‘Ik ben bijna klaar met die klote-Marokkaantjes’. Daarbij had hij niet door dat de microfoon nog aanstond en de leerlingen dus met elk woord konden meeluisteren. De school is een onderzoek gestart.

In een reactie aan stadszender AT5 zegt schooldirecteur Wendelien Hoedemaker de opmerking van de docent ‘absoluut’ af te keuren en te betreuren. Ook zegt ze sancties niet te schuwen en passende maatregelen te zullen nemen. De docent geeft geen les zolang het onderzoek loopt. Het schoolbestuur heeft leerlingen, ouders en medewerkers op de hoogte gesteld en gezegd ‘de dialoog op school’ te intensiveren.

AT5 meldt dat op sociale media een mail de ronde doet van de docent die zegt zich voor zijn racistische opmerking te schamen. Directeur Hoedemaker wil niet bevestigen of de mail werkelijk van de docent is. Ook wordt op sociale media een bericht gedeeld van een van de ouders van de leerlingen die beschrijft wat er is gebeurd.

Leerkracht die het woord 'k*tmarokkaantjes' bezigt in bijzijn van zijn leerlingen. Reactie rechts komt van @NumanYilmaz06, fractievoorzitter van Denk in Amsterdam. pic.twitter.com/UOw4M4IC8S — Saفa | 💭 (@SafaTweets) March 21, 2021

Beeld: Google Streetview