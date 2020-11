Docent zit thuis na islamofobe vragen aan leerlingen

De godsdienstdocent van het Leidse Visser ’t Hooft Lyceum die leerlingen voor een schrijfopdracht opdroeg vragen te beantwoorden met allerhande vooroordelen over moslims, zit voorlopig thuis. Volgens Omroep West is het onduidelijk of de leraar is geschorst of dat hij thuis blijft vanwege bedreigingen die op Instagram werden geplaatst.

De docent gaf leerlingen vorige week de opdracht om antwoord te geven op vragen als: “Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?”, “Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?” en “Hoe komt het dat mensen geloven in een Godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?”

De opdracht met de sturende vragen leidde tot verontwaardigde reacties op sociale media. Het Visser ’t Hooft Lyceum besloot daarop in een verklaring afstand te nemen “van enkele vragen”. “Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen.”