Docenten basisschool Den Haag besmet met corona, school direct gesloten

Op een basisschool in Den Haag is bij twee docenten het coronavirus vastgesteld. Dat meldt Omroep West. De school heeft per direct de deuren gesloten.

Nog eens zeven leerlingen van openbare basisschool De Springbok in de wijk Transvaal vertonen symptomen van Covid-19, laat koepelorganisatie De Haagse Scholen weten.

Het basisonderwijs is sinds 11 mei weer van start, zij het via aangepaste lesroosters en klassenindelingen. Op 8 juni staat een volledige heropening van het basisonderwijs gepland, waarbij scholen zorg moeten dragen voor het naleven van hygiëne-eisen en richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld afstand. Vorige week bleek uit een rondvraag dat een ruime meerderheid van de docenten geen vertrouwen hebben in een veilige heropening, omdat het naleven van de richtlijnen nagenoeg onmogelijk is met volle klassen.

Beeld: Google Streetview