Doden en gewonden na aanval met pijl en boog in Noorwegen

In de Noorse plaats Kongsberg zijn meerdere mensen gedood nadat ze werden aangevallen door iemand met een pijl en boog. De schutter kon worden aangehouden. Over het motief of de identiteit van de dader is nog niets bekend. De politie houdt rekening met een terreuraanslag.

Vooralsnog is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn. De politie spreekt slechts van meerdere doden en gewonden. De dader zou tussen 6 uur en half 7 woensdagavond in een supermarkt op mensen zijn gaan schieten. Daarna ging hij het centrum van het stadje in.

Kongsberg heeft ongeveer 28.000 inwoners. Het ligt een kleine honderd kilometer verwijderd van hoofdstad Oslo. Volgens de politie is er geen reden om aan te nemen dat er meer dan één dader is.