Dolf Jansen houdt pleidooi voor onthaasting

Dolf Jansen is niet alleen de hardst lopende cabaretier van Nederland, hij heeft ook nog eens het hoogste spreektempo: voor 400 lettergrepen per minuut draait hij zijn hand niet om. Maar zou het niet beter zijn om het af en toe wat kalmer aan te doen, vraagt Jansen zich af in zijn column voor De Nieuws BV. “Kom tot rust”, roept hij de luisteraars op. “Adem in, adem uit. Maak je niet druk om dierbare vriendinnen, knalvuurwerk, wie Judas speelt of de toekomst van PSV, nee. Adem in, adem uit. Neem de tijd.”