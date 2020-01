Dolf Jansen: oproep om geen vliegreis te boeken was niet slim

Dolf Jansen kreeg vorige week boos-rechts Twitter over zich heen omdat hij het in zijn radiocolumn voor De Nieuws BV had gewaagd luisteraars op te roepen om iets te doen voor het klimaat. Met name de suggestie van de autoloze vegetariër om geen vliegreis te boeken, bezorgde verongelijkte Twitteraars een rolberoerte. Dat advies was niet slim, erkent de cabaretier in zijn nieuwe column.

“Mensen vinden dat ze recht hebben op vliegen. Zij willen van niemand, en zeker niet van een magere lelijke vertegenwoordiger van de linkse kerk, horen dat ze dat beter niet kunnen doen. Op vergelijkbare gronden willen mensen ook vlees blijven eten of lekker lang douchen. Ik heb daar niks over te zeggen en had dat ook beter niet kunnen doen. Ik had kunnen zeggen: overweeg bij al je consumptiegedrag – vliegen, eten, kleding, bestellen van spullen – hoe belangrijk je het vindt, hoe nodig je het echt hebt, en wat de gevolgen zijn van die consumptie die wij als normaal of ons recht zelfs zijn gaan beschouwen.”

Dat Jansen mensen niet zou mogen oproepen om niet te vliegen omdat hij zelf wel eens het vliegtuig pakt, vindt de columnist een minder overtuigend argument. Dan zou niemand in Nederland meer iets mogen zeggen over de klimaatcrisis, “omdat wij allemaal grote uitstoot veroorzaken”.