Presentator en cabaretier Dolf Jansen wordt bestookt met boze reacties, nadat hij als Druktemaker bij De Nieuws BV op NPO Radio 1 kritiek uitte op ontkennende politici en luisteraars opriep zelf stappen te nemen tegen de klimaatcrisis. In een reeks voorbeelden noemde de vegetariër ook de optie om niet meer te vliegen. “Boek geen vliegreis of cruise, wat de STER-blokken u ook toeschreeuwen, consumeer geen of zo min mogelijk vlees en zuivel, kijk samen met buren of collega’s naar energietransitie die op elk niveau mogelijk is”, zei Dolf in zijn column.

In hun wiek geschoten Twitteraars ‘ontdekten’ dat de cabaretier zelf ook wel eens in een vliegtuig stapt en brandmerkten zijn oproep daarom als ‘hypocriet’.

Die verontwaardiging werd vervolgens opgepikt door De Telegraaf en aanverwante media.

Hoi Dolf, ga je regelmatig op de fiets naar je tweede (of derde) huis in Ierland dan? Lekker anderen weer de les lezen, maar zelf gewoon je nergens wat van aantrekken! — Von_der_tree (@Bananen_druiven) January 10, 2020

Op zijn eigen site gaat Dolf Jansen toe uitgebreid in op de tegenreactie. Hij vindt het volslagen onzin dat je als vliegtuigpassagier geen mening mag hebben over de klimaatcrisis. Dat zou volgens hem betekenen dat niemand daar nog iets over mag zeggen of vinden, omdat elke Nederlander een grote CO2-voetafdruk heeft.

“Ik wil niet trending zijn op Twitter, ik zou graag willen dat ideeën, oplossingen en echte inhoudelijke gesprekken over wat het grootste probleem van de mensheid in de 21ste eeuw is. En zal dus doorschrijven, -spreken en –luisteren ook zeker.”

Oxfam Novib heeft de afgelopen jaren elke vliegticket voor @Dolfjansen betaald en nou gaat hij mij via een staatsmicrofoon belerend toespreken dat ik geen vliegreis meer mag boeken? Waar haalt hij het dédain vandaan zeg.

— Luiz du la Pelz (@PollyRotterdam) January 11, 2020

Er zijn ook veel Twitteraars die hem steunen. De boodschap draait er voornamelijk om dat we allemaal wat meer aan het klimaat zouden moeten denken. Ze zeggen dat hij zich niets moet aantrekken van alle kritiek en zich vooral moet blijven uitspreken over klimaatverandering.

Gewoon doorgaan waar je mee bezig bent en blijf je vooral over deze onderwerpen uitspreken! Knap dat je nog op voortschrijdend inzicht hoopt. Die hoop heb ik bij dit soort twitterreacties al lang verloren. — frank oostdam (@frankoostdam) January 11, 2020

Goed geschreven. Gewoon doorgaan. Twitter is in NL hét afvoerputje van de sociale media. Al dat gehaat in de reacties zegt genoeg. Truth wins in the end, always. 👍🏼😘 — Kees Witteveen (@keeswitteveen) January 12, 2020

Wow! Wat een ijzersterk en beschaafd stuk! Ben blij dat je op deze wijze reageert op nare en vervelende tweets. Ik weet dat het je waarschijnlijk niets uitmaakt, maar weet dat er velen zijn die heel erg genieten van jouw columns en shows! — Atie Scheelings (@alsje) January 11, 2020

Pffft wat een reacties allemaal, en allemaal al even beschaafd en van een hoogstaand nivo. Trots op de Nederlandse cultuur waar iedereen wat mag zeggen en een eigen mening mag en kan hebben, maar god wat vermoeiend. Hoop dat je dit vol houdt Dolf. — keyboardcowboy (@fokkezijlstra) January 11, 2020

Goed zo. Al heeft het weinig zin want begrijpend lezen is een moeilijk punt op twitter. — It’s me (@Blowswhistles) January 11, 2020

De gehele reactie van Dolf Jansen lees je hier.