Dominee vergoelijkt geweld tegen journalist

Dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen heeft tegenover zijn gelovigen begrip getoond voor het geweld dat de fundamentalistische christenen hebben gebruikt tegen een verslaggever van Rijnmond. In de preek van zondagavond hield hij zijn kerkgangers voor: “We hebben vanmorgen te maken gehad met dingen, waar we best begrip voor kunnen tonen als we steeds zo getreiterd en getergd zijn, als onrust gebeurt. Rondom uw kerk, de vlammen om uw kerk te benauwen, in een kwaad daglicht te zetten.” Dat schrijft Rijnmond, na beluistering van de preek die in de Oud Gereformeerde Gemeente Krimpen werd afgestoken.

In onderstaand fragment legt de dominee uit waarom gelovigen geen respect voor de overheid hoeven te hebben:

Geen video? Klik hier.

Rijnmond-journalist Jacco van Giessen werd zondag belaagd door een kerkganger toen hij verslag deed van de toestroom gelovigen. De Mieraskerk houdt zich niet aan de coronaregels, ook niet na een dringend beroep van de overheid en heeft het gebedshuis geopend voor samenkomsten met honderden aanwezigen.

Dominee Kort stelde tegenover de verzamelde gelovigen dat hij rekening had gehouden met ongeregeldheden wegens het openstellen van de kerk: “Ik denk… hoe zal t gaan? Loopt het uit de hand? Uit de hand loopt het nooit. De Heer heeft geboden dat het huis vol is. Het moet nog voller worden. (…) Er is eerst angst gezaaid. Zou u wel moed krijgen, vroeg ik mij af. De druk van de media is zo erg en u heeft het getrotseerd. Daar ben ik zo blij mee… ik ben zo blij dat u er bent. (…) We zijn gehoorzaamheid aan de overheid verschuldigd, maar als de overheid afwijkt hoeven we alleen naar God te luisteren. We worden bezocht door het virus dat zich heeft uitgebreid. Wij zijn in de ban gekomen van virologen, de moderne waarzeggers en tovenaars.”

De radicale prediker loog er in zijn preek ook op los over vaccinaties. “Dat heel veel mensen sterven door het vaccineren. Dat de dood wordt ingebracht en ondanks men weet dat het gebeurt, dat dit niet wordt verhinderd. We zijn niet veilig bij deze overheid.” Hij vroeg vervolgens God het land te verlossen van de overheid.