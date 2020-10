Donald Trump angstig: ‘Ga ik dood?’

Volgens medewerkers was Donald Trump afgelopen vrijdag zichtbaar angstig, meldt Vanity Fair. De Amerikaanse president die 39 graden koorts had, vreesde dat hem hetzelfde lot zou treffen als zijn vriend Stan Chera, een projectontwikkelaar uit New York die in april aan Covid-19 overleed. “Ga ik nu dood, net als Stan Chera?”, vroeg hij.

Trump kreeg vrijdag zuurstof toegediend in het Witte Huis. Twee bronnen verklaren tegenover Vanity Fair dat Trumps artsen de president een ultimatum stelden: hij kon meegaan naar het ziekenhuis nu hij nog kon lopen, of hij moest later in een rolstoel of op een stretcher als zijn gezondheid verder achteruit zou gaan.

Na jaren van leugens en halve waarheden uit het Witte Huis is het moeilijk met zekerheid vast te stellen hoe het werkelijk met de gezondheid van de president is gesteld. Ook nu zijn er weer tegenstrijdige berichten. Terwijl Trump dokters zaterdag redelijk optimistisch klonken over het herstel van hun patiënt, toonde zijn stafchef Mark Meadows zich juist bezorgd. Een andere ingewijde noemde de komende 48 uur ‘kritiek’.

“Ik voel me een stuk beter nu”, verklaart Trump zondagochtend vroeg (Nederlandse tijd) in een video die via zijn Twitter-account is verspreid. De president twittert ook alweer in hoofdletters over de noodzaak van een steunpakket voor de Amerikaanse economie.

Ondertussen blijken er meer en meer mensen in de omgeving van Trump besmet met het coronavirus. Zondag werd bekend dat Nicholas Luna, een medewerker die Trump dag en nacht volgt, positief heeft getest voor Covid-19.

Ook Trump-adviseur en voormalig gouverneur van New Jersey Chris Christie ligt inmiddels in het ziekenhuis. Begin deze week hielp Christie Trump met de voorbereidingen voor zijn debat met Joe Biden. Eerder dit jaar keerde Christie zich nog tegen strenge coronamaatregelen. Dat er daardoor meer doden zouden vallen, nam hij destijds voor lief.

When other people got COVID-19, Chris Christie said some Americans are just gonna have to die. Now that he has COVID-19, he's checking himself into the hospital as soon as he feels even mild symptoms. When he said we have to accept people dying he didn't mean him. He meant us. pic.twitter.com/cgD0GnjMCW — Michael David Smith (@MichaelDavSmith) October 3, 2020

Het is ondertussen twijfelachtig of een snelle benoeming van Amy Coney Barrett als rechter in het Hooggerechtshof nog mogelijk is, nu drie Republikeinse senatoren positief zijn getest voor Covid-19. Het gaat om Mike Lee, Thom Tillis en Ron Johnson.

De komende twee weken zullen er geen stemmingen plaatsvinden in de Senaat, zo heeft de Republikeinse leider Mitch McConnell bepaald. McConnell is nog wel altijd van plan om de hoorzitting met Barrett te laten plaatsvinden op de geplande datum: 12 oktober.

Mocht de Senaat instemmen met de benoeming van Barrett, dan zouden de conservatieve rechters in het hoogste Amerikaanse rechtscollege een meerderheid van 6-3 krijgen.