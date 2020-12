Donald Trump dreigt dakloos te raken na inauguratie Joe Biden

Wanneer Donald Trump op 20 januari – vrijwillig of niet – het Witte Huis verlaat, is het nog maar de vraag of hij een woonadres heeft om naartoe te gaan. De geboren en getogen New Yorker heeft tijdens zijn presidentschap zijn privé-adres gewijzigd naar zijn prestigieuze club Mar-a-Lago in Florida vanwege een groeiend aantal aanklachten tegen hem in zijn geboortestaat. Maar dat nieuwe adres mag helemaal niet worden gebruikt als woonlocatie. Zowel de gemeenteraad als buurtbewoners, met wie Trump sowieso al een moeizame relatie heeft, komen in opstand.

In een brief verzoeken buurtbewoners de gemeenteraad om Trump tijdig in te lichten dat hij niet welkom is als vaste bewoner van Mar-a-Lago, om zo ‘te voorkomen dat iemand die eens president was, uit huis gezet moet worden’. Dat is het gevolg van een overeenkomst die Trump zelf begin jaren 90 ondertekende. Dat gebeurde nadat Trump in financiële moeilijkheden was geraakt en een manier zocht om nieuwe inkomsten te genereren. Het historische landhuis Mar-a-Lago – gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw en sinds 1985 in bezit van Trump – werd een exclusieve club voor de steenrijke elite. Een lidmaatschap kostte eenmalig 100.000 dollar en nog eens jaarlijks 14.000 dollar. Ook moet er per verblijf minimaal voor 2000 dollar worden gegeten en gedronken.

Sinds Trump president is, zijn de inkomsten van Mar-a-Lago omhooggeschoten. Ten eerste omdat de eenmalige inschrijfkosten zijn verdubbeld naar 200.000 dollar, maar ook omdat Trump er veelvuldig verbleef en er als president gasten ontving, waaronder buitenlandse staatshoofden. Dit alles doorberekend naar de Amerikaanse overheid, geld dat uiteindelijk weer terugvloeit naar Donald Trump zelf. Niet alleen is dat in strijd met de gedragsregels voor Amerikaanse presidenten, zoals onder meer de ethiek-commissie van de overeid al eerder constateerde, het is ook in strijd met de overeenkomst tussen Trump en Palm Beach over het gebruik van Mar-a-Lago. Die schrijft namelijk voor dat een gast niet meer dan 21 dagen per jaar in de club mag verblijven. Trump bezocht gedurende zijn tijd als president maar liefst 30 keer Mar-a-Lago en verbleef er 130 dagen.

Palm Beach en Trump waren sowieso al geen dikke vrienden. Door de jaren heen heeft Trump de gemeente meermaals aangeklaagd. Onder meer omdat Trump beweerde dat de nabijgelegen internationale luchthaven voor luchtvervuiling en geluidsoverlast op Mar-a-Lago zorgde. Trump eiste een vergoeding van 75 miljoen dollar. Die zaak werd uiteindelijk buiten de rechtszaal om afgehandeld. Ook blokkeerde Palm Beach meerdere pogingen van Trump om een deel van Mar-a-Lago te verbouwen tot luxueuze appartementen.

Ondertussen zijn de Trumps buren in Florida hem meer dan zat. De afgelopen vier jaar hebben zij grote hinder ondervonden van de vele bezoeken van de president. Steeds wanneer dat gebeurt worden de toegangswegen naar Mar-a-Lago afgesloten door de geheime dienst, waardoor zij hun eigen huizen nog maar moeilijk kunnen bereiken. Vanwege de afsluiting van het luchtruim boven het verblijf van een Amerikaanse president, moest ook elke keer dat Trump in Palm Beach was, de luchthaven deels worden gesloten. Daarnaast verplaatste Trump zich van en naar Mar-a-Lago per helikopter, hoewel op gebruik van dat vervoersmiddel formeel een verbod bestaat. Na 20 januari is in elk geval die landingsplaats niet meer beschikbaar voor Trump.

Deze week werd Joe Biden officieel verkozen tot de volgende president van de Verenigde Staten nadat hij ook van het kiescollege de meeste stemmen ontving. Trump voert nog altijd volstrekt kansloze rechtszaken om de winst van Biden aan te vechten, maar er is geen twijfel over dat hij op 20 januari, de dag van de inauguratie, het Witte Huis moet verlaten. Teruggaan naar Trump Tower in New York lijkt onwaarschijnlijk. Los van de vele rechtszaken die van start zullen gaan in de staat zodra hij geen president meer is, zullen zowel de stad als de gouverneur van de staat hem het leven niet makkelijk maken. Trump maakte er geen geheim van New York aan zijn lot over te laten tijdens de coronapandemie, omdat hij vond dat hij slecht behandeld werd door de stad. Officieel staat Trump sinds afgelopen jaar ingeschreven in Mar-a-Lago, maar de enige manier om daar daadwerkelijk te gaan wonen, is wanneer hij het weer een woonhuis maakt en dus de club opheft. Als hij dat doet, is hij in een klap zijn voornaamste bron van inkomsten kwijt.

Bron: The Washington Post / cc-foto: Gage Skidmore