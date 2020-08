‘Donald Trump jr. vreest dat familie zal worden vervolgd na verkiezingsnederlaag’

Donald Trump jr. vreest dat een verkiezingsnederlaag in november grote gevolgen zal hebben voor zijn familie. Tegenover een bevriende, vooraanstaande conservatieve activist heeft de zoon van de Amerikaanse president gezegd dat hij vreest voor federale vervolging van zijn vader, andere familieleden en politieke medestanders. Dat meldt The New York Times. De New Yorkse openbaar aanklager doet al geruime tijd onderzoek naar boekhoudfraude bij de Trump Organization.

Op gezag van dezelfde bron meldt de krant dat Donald jr. ervan overtuigd is dat zijn vader de verkiezingen gaat verliezen. “Hij zegt: ‘We gaan verliezen, dude, en we worden hard geraakt als we verliezen.” Zo zou de jonge Trump onder meer bang zijn dat de inkomende regering geen ‘vreedzame transitie’ zou willen.

De verklaringen van de prominente conservatief worden tegengesproken door een andere vertrouweling van Donald Trump, Andy Surabian. “Dit is 100 procent onwaar”, verklaart die tegenover The New York Times. “Don heeft dergelijke zorgen niet.”

De kans dat Donald Trump de verkiezingen op 3 november verliest, bedraagt volgens de in verkiezingsstatistieken gespecialiseerde Nate Silver op dit moment 73 procent.