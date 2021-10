Donald Trump junior danst op graf doodgeschoten regisseur

Donald Trump junior grijpt het drama waarbij de 43-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins deze week om het leven kwam, aan om politieke punten te scoren. Acteur Alec Baldwin schoot Hutchins op een set dood met een filmpistool waarin een echte kogel bleek te zitten. Trump junior gebruikt de tragische gebeurtenis om Baldwin op Instagram belachelijk te maken.

De naargeestige zoon van de voormalige Amerikaanse president heeft een foto van Baldwin geplaatst met de tekst: “Die blik wanneer een anti-wapenidioot meer mensen met een wapen doodt dan je uitgebreide vuurwapencollectie ooit heeft gedaan.” En passant ridiculiseert Trump junior ook nog de taalbeheersing van de echtgenote van Baldwin.

Voor Donald Trump junior is de linkse Baldwin, die in het satirische programma Saturday Night Live zijn vader speelde, een dankbaar doelwit. Trump junior is een grote jachtfanaat en uitgesproken tegenstander van het inperken van wapenbezit.

Baldwin is enorm aangedaan door het ongeluk, zo blijkt uit foto’s die van de set zijn gemaakt. Hij heeft beloofd volledig mee te werken aan het onderzoek. De vader van Halyna Hutchins heeft al gezegd dat hij Baldwin niet verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn dochter.