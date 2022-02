Door Boris Johnson opgehitste antivaxxers belagen Labour-leider Keir Starmer

Labour-leider Keir Starmer moest maandag ontzet worden door de politie nadat hij belaagd werd door antivaxxers, schrijft The Guardian. De complotdenkers beschuldigden Starmer er onder meer van dat hij “pedofielen heeft beschermd” – een leugen die premier Boris Johnson vorige week verspreidde tijdens het Lagerhuisdebat over zijn illegale feestjes.

This is what Johnson unleashed.

Trump. Again.

He should resign. pic.twitter.com/ov4KLX6jPl — Simon Myerson QC 🐐 (@SCynic1) February 7, 2022

Johnson zei dat Starmer had nagelaten om kindermisbruiker Jimmy Savile te vervolgen. Starmer, die voorheen werkzaam was bij Justitie, was echter op geen enkel moment betrokken bij de beslissing om Savile al dan niet te vervolgen.

De gevaarlijke leugen van Johnson heeft ook binnen de Conservatieve partij voor onrust gezorgd. Verscheidene medewerkers van de premier zijn opgestapt. Minister van Financiën Rishi Sunak verklaarde tijdens een persconferentie dat hij Johnsons opmerking zelf niet zou hebben gemaakt. De invloedrijke Conservatief Julian Smith roept Johnson via Twitter op om zijn opmerkingen over Starmer recht te zetten.

What happened to Keir Starmer tonight outside parliament is appalling. It is really important for our democracy & for his security that the false Savile slurs made against him are withdrawn in full. — Julian Smith MP (@JulianSmithUK) February 7, 2022

De afgelopen jaren zijn twee Lagerhuisleden vermoord. In 2016 doodde een neonazi aan de vooravond van het Brexit-referendum Labour-parlementariër Jo Cox. Vorig jaar oktober kwam de Conservatief Sir David Amess om het leven door een steekpartij.