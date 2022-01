Door corona geen ambulances meer voor Engelsen met hartaanval

Wie in het noorden van Engeland een hartaanval krijgt en het alarmnummer belt, krijgt te horen zelf voor vervoer naar het ziekenhuis te moeten zorgen. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen zijn er amper nog ambulances beschikbaar om patiënten naar de uitpuilende en onderbemensde ziekenhuizen te brengen. Dat schrijft The Guardian.

Terwijl in hoofdstad Londen voorzichtig optimisme heerst dat de nieuwe dominante Omikron-variant meer besmettingen met zich meebrengt, maar tegelijkertijd minder ziekenhuisopnames, is daar noordelijker in het land nog weinig van te merken. Vooral in de regio Yorkshire is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in een week tijd met zo’n 122 procent toegenomen. Op maandag lagen daar 1.975 mensen met corona in het ziekenhuis, precies een week eerder waren dat er 889.

Die druk op het zorgstelsel heeft grote gevolgen voor andere hulpbehoevenden. Telefonisten van alarmlijn 999 kunnen inmiddels niet anders dan bij het vermoeden van een hartaanval of beroerte, diegene te vragen om zelf voor vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te zorgen. Wie geen andere keus heeft dan te wachten op een ambulance, loopt het risico dat die vanwege de drukte veel te laat arriveert.

Dinsdag werden meer dan 200.000 Britten positief getest op corona, het hoogste aantal op een dag sinds het begin van de pandemie. De Britse premier Boris Johnson gaf aan het eind van de middag een persconferentie, waarin hij zei te hopen dat Groot-Brittannië de nieuwe coronagolf doorstaat zonder dat er nieuwe, strengere maatregelen doorgevoerd moeten worden. Daarbij erkende hij wel dat het zorgstelsel ‘tijdelijk overweldigd’ zal worden door de toename van het aantal coronapatiënten.