Door nazi’s bedreigde schrijfster boycot boekenbeurs die plek geeft aan nazi’s

De Duitse schrijver Jasmina Kuhnke, een Zwarte vrouw die vanuit extreemrechtse hoek bedreigd wordt, heeft besloten de Frankfurter Buchmesse te boycotten, een van de oudste en grootste boekenbeurzen ter wereld. De reden: de beurs staat niet alleen de aanwezigheid toe van extreemrechtse uitgevers, maar heeft die zelfs een plek gegeven vlakbij de bedreigde Kuhnke.

Kunhke is een uitgesproken voorvechter van anti-racisme, een thema dat ook in haar debuutroman Zwart Hart terugkomt. Op de beurs zou Kuhnke onder meer deelnemen aan een gesprekspanel geleid door tv-zender ARD. Dat panel was vooraf niet aangekondigd en zou plaatsvinden onder strenge beveiliging, vanwege de vele bedreigingen die Kuhnke ontvangt. Toch heeft de organisatie besloten ook de extreemrechtse kleine uitgeverij Jungeuropa een plek te geven op de beurs, volgens directeur Jürgen Boos omdat de vrijheid van meningsuiting nu eenmaal zwaar weegt.

Jungeuropa wordt geleid door de 30-jarige neonazi Philip Stein, tevens organisator van de extreemrechtse beweging Ein Prozent für Unser Land (Eén procent voor ons land). Die beweging grossiert in rechts-nationalistische propaganda en vluchtelingenhaat, reden voor onder meer Facebook, Instagram en YouTube om Ein Prozent van hun platforms te weren. Volgens het meest recente rapport van de binnenlandse veiligheidsdienst in Duitsland, heeft de club van Philip Stein ‘ongrondwettelijke motieven’. Op de Buchmesse stond de stand van Stein, die op zijn eigen website had geschreven dat Kunhke gedeporteerd moest worden, pal naast het podium waarop Kuhnke zou spreken.

‘Er is geen plek voor nazi’s naast me, daarom zal ik niet op de beurs aanwezig zijn’ liet Kuhnke via sociale media weten. ‘Ik praat niet met nazi’s, ik luister niet naar nazi’s, ik lees geen boeken van nazi’s.’ Ook schreef ze zich ernstig zorgen te maken dat dezelfde personen die haar bedreigen, de stand van Stein op de Buchmesse bezoeken en dus vlakbij haar zullen zijn. Het enige wat ze als Zwarte vrouw kan doen, is de beurs boycotten, aldus Kuhnke.

Und wem das Statement im Thread zu unübersichtlich ist, hier ein Foto meines Statements zur @Book_Fair pic.twitter.com/h3zSqyP6Bv — Quattromilf (@ebonyplusirony) October 18, 2021

Hoewel beursbaas Boos geen kwaad ziet in de aanwezigheid van Jungeuropa, omdat er ‘plek is voor alle meningen die niet tegen de wet zijn’, kan Kunhke op veel sympathie rekenen. Onder meer het Anne Frank Educatiecentrum in Frankfurt laat weten volledig achter de schrijver te staan. Directeur Meron Mendel laat weten: ‘Het is een ramp voor onze open debatcultuur als degenen die lijden onder racisme, antisemitisme en misantropie zich terugtrekken van evenementen als de Buchmesse omdat ze zich er niet veilig voelen’. Volgens Mendel draagt de Buchmesse daarmee bij aan ‘het normaliseren en verspreiden van haat’.