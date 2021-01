Door Nederland uitgezette Soedanese asielzoekers bij terugkeer gemarteld

Door Nederland teruggestuurde Soedanese vluchtelingen, zijn na aankomst in Soedan opgepakt en gemarteld door veiligheidsdienst NISS. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van NRC. Daaruit wordt ook duidelijk dat Justitie in Nederland een akkoord sloot met de gevreesde NISS om Soedanezen zonder paspoort terug te kunnen sturen, terwijl er alle aanleiding was om te weten dat de vluchtelingen bij terugkeer zouden worden gearresteerd.

NRC haalt het voorbeeld aan van Ali, een van de Soedanezen die door Nederlandse marechaussees aan boord van een volgepakte KLM-vlucht naar Khartoem wordt gedeporteerd:

Drie dagen later. Ali zit opgesloten in een koude kamer zonder raam of ventilatie in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Of het dag of nacht is, weet hij niet. Hij krijgt nauwelijks water en eten. Tijdens ondervragingen slaan bewakers hem in zijn gezicht, herinnert hij zich later – op zijn oren, met een plastic buis tegen zijn dijen. Welke Soedanese asielzoekers kent hij in Nederland? Ze schoppen hem, beuken zijn hoofd tegen de muur, duwen een stokje met peperpoeder tussen zijn billen. Wie is die ronselaar uit Darfur met wie hij contact had? Een van de ondervragers drukt sigaretten uit op zijn arm – elke martelsessie één, schat Ali.

Sinds 2011 heeft Nederland ten minste zestien Soedanese asielzoekers uitgezet. Dat gebeurde na een overeenkomst tussen Nederland en het dictatoriale regime van de inmiddels afgezette Omar al-Bashir en tegen wie een internationaal arrestatiebevel loopt wegens de genocide in Darfur. NRC wist vijf van de asielzoekers terug te vinden. Allen zijn direct na aankomst opgepakt door de NISS en gemarteld. In onder andere het geval van Ali heeft NRC het medisch rapport ingezien dat is opgesteld door een arts in een buurland waar Ali uiteindelijk naartoe wist te vluchten. In samenwerking met onderzoekscollectief Lighthouse Reports sprak NRC nog veertien andere Soedanezen die de afgelopen vier jaar vanuit elders in Europa zijn uitgezet. Ook zij werden gearresteerd en gemarteld.

De krant beschrijft hoe de Nederlandse samenwerking met het regime in Soedan tot stand kwam. Een afvaardiging uit Nederland gaat in gesprek met Bashirs rechterhand Ali Karti, minister van Buitenlandse Zaken en medeverantwoordelijk voor genocide en massaverkrachtingen in Darfur:

Toch tekenen DT&V-baas (Dienst Terugkeer & Vertrek, red.) Rhodia Maas en de Soedanese ambassadeur Sirajuddin Hamid Yousif in oktober 2011 een ‘memorandum of understanding’. Er staat in dat Soedan meewerkt aan uitzettingen, die plaatsvinden „in omstandigheden van veiligheid en waardigheid” en met „volledige naleving van internationale mensenrechten”. Lachend gaan ze op de foto; zij in een beige colbertje, hij in een ruimzittend pak. „Een gedenkwaardige dag”, aldus de DT&V in de gespreksvoorbereiding.

Deze Youssif wordt door de Amerikaanse overheid verantwoordelijk gehouden voor onder meer terreuraanslagen op het VN-hoofdkantoor in New York en de Egyptische president Mubarak. Youssif kon vijftien jaar lang geen diplomatieke post in het Westen bekleden, maar kreeg in 2010 van Nederland toestemming Ambassadeur in Den Haag te zijn. Vermoedelijk omdat Buitenlandse Zaken geen idee heeft wie hij werkelijk is.

De Soedanese uitzettingen zijn klein in aantal, maar hebben volgens NRC een groot symbolisch belang voor Nederland. Namelijk: ‘Als afgewezen asielzoekers het land verlaten, vergroot dat de goodwill voor de opvang van legale migranten.’

PvdA-Kamerleden Kirsten van den Hul en Attje Kuiken hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de uitzettingen.