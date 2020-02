Door neonazi’s gesteunde premier Thüringen na een dag alweer weg

Thomas Kemmerich van de liberale FDP die woensdag met steun van de radicaal-rechtse AfD werd gekozen tot premier van de Duitse deelstaat Thüringen heeft donderdag zijn aftreden alweer bekendgemaakt. Hij deed dat nadat er een ongekende storm van protest was opgestoken.

Kemmerich werd gekozen met stemmen van CDU, FDP en AfD, die zo wilden voorkomen dat de zittende premier, Bodo Ramelow van Die Linke, door kon gaan. Landelijke politieke kopstukken reageerden woedend op dit doorbreken van het cordon sanitaire. Zo sprak Paul Ziemiak, secretaris-generaal van Merkels CDU, van “een zwarte dag voor Thüringen”.

“Het CDU heeft altijd duidelijk gemaakt dat er geen sprake kan zijn van samenwerking met de AfD, in welke vorm dan ook, omdat dat in strijd is met fundamentele christendemocratische waarden”, aldus Ziemiak. Volgens de vooraanstaande CDU’er heeft de FDP “met vuur gespeeld en ons hele land in brand gezet” door de steun van “nazi’s als Björn Höcke” van de AfD te aanvaarden.

Het grootste dagblad van Duitsland Bild nam op zijn voorpagina ook geen blad voor de mond en sprak er schande van dat Kemmerich zich met steun van de ‘neonazi Höcke’ tot premier had laten kiezen.

De linkse partijen in Thüringen hadden eerder al op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt hoe zij dachten over de politieke samenwerking met de AfD.

A clear show of rejection by the leader of the German state of Thuringen's left-wing to the state's newly elected prime minister.

In Germany, so-called liberals (FDP) have won a regional election with the support of their new ally: the-far-right AfD party. #ThueringenWahl pic.twitter.com/JxMHjXAGjV

