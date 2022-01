Door Omikron veel Nederlanders tweede keer besmet met corona

Veel mensen die al eens corona hebben gehad, worden door de Omikron-variant een tweede keer besmet. Dat meldt de Volkskrant op basis van nieuwe RIVM-cijfers. Sinds begin 2021 testten 91.000 mensen voor een tweede keer positief, ruim 25.000 daarvan de afgelopen week. De coronacijfers lopen de laatste week weer hard op, vooral onder jongeren.

Het werkelijke aantal mensen dat voor de tweede keer besmet raakt is vermoedelijk veel hoger, zo tekent de krant op, omdat in de eerste golf vrijwel niet getest werd. Ook schrijft de krant dat de Nederlandse besmettingscijfers niet eerder in deze pandemie zo hoog waren. Zowel bij jongeren tot 24 jaar als middelbare scholieren ligt het gemiddelde besmettingspercentage een stuk hoger dan het gemiddelde in Nederland. En ook het aantal positieve testen bij basisschoolleerlingen stijgt. Maandag gingen na een verlengde kerstvakantie de scholen in het primair en voortgezet onderwijs weer open.

De Volkskrant meldt nog een andere opvallende ontwikkeling. Terwijl over bijna de hele linie het aantal besmettingen stijgt, neemt het onder ouderen juist af. Onder 70-plussers is amper sprake van Omikron-besmettingen. Die groep was het eerst aan de beurt in de boostercampagne