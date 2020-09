Door Snowden onthuld spionageprogramma was illegaal

Een van de door klokkenluider Edward Snowden bekendgemaakte NSA-spionageprogramma’s was illegaal. Dat heeft een Amerikaans Hof van Beroep woensdag geoordeeld. Volgens de drie rechters was het sleepnet waarmee miljarden telecomgegevens van Amerikanen werden verzameld, niet toegestaan onder de inlichtingenwetgeving. Ook menen de rechters dat het programma vermoedelijk in strijd was met het vierde amendement op de Grondwet, dat onredelijke doorzoekingen verbiedt.

Snowden, die zeven jaar geleden de digitale spionageprogramma’s van de NSA openbaar maakte en daarom moest uitwijken naar Rusland, reageert op Twitter opgetogen op het vonnis. “Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik nog zou meemaken dat onze rechtbanken de NSA-activiteiten als onwettig zouden veroordelen en dat ik in hetzelfde vonnis erkenning zou krijgen voor het naar buiten brengen daarvan.”

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.

And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U

