Doorbraak: Duits-Amerikaans coronavaccin ‘voor 90 procent effectief’

Het coronavaccin ontwikkeld door de Duitse farmaceut BioNTech en het Amerikaanse Pfizer Inc is meer dan 90 procent effectief in het remmen van Covid-19. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grootschalig studie naar de werking van het middel.

Behalve een waarschijnlijk succesvolle remming van het virus, blijkt uit het onderzoek ook dat het vaccin geen serieuze bijwerkingen kent. Ook is de verwachting dat de werking langere tijd aanhoudt. De twee bedrijven maakten hun bevinding gezamenlijk bekend. Het vaccin maakt gebruikt van zogeheten ‘boodschapper-RNA’; een erfelijkheidsmolecuul dat het lichaam “opdracht” geeft de viruscellen uitsteeksels aan de buitenkant te laten groeien. Het lichaam reageert daar vervolgens op door er versneld afweer tegen op te bouwen.

Pfizer hoopt voor het eind van dit jaar honderd miljoen doses van het vaccin te kunnen leveren, over een jaar zouden dat er maar liefst 1,3 miljard kunnen zijn. Om het vaccin zo snel al op de Amerikaanse markt te krijgen, is via een noodprocedure toestemming gevraagd. De aankomende Amerikaanse president Joe Biden sprak van ‘geweldig nieuws’ maar riep de Amerikanen wel op voorlopig nog voldoende afstand te bewaren en mondkapjes te dragen. Verliezer van de verkiezingen Donald Trump sprak ondertussen van goed nieuws voor de beurzen, die inderdaad na het bericht van Pfizer wereldwijd omhoogschoten. De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn is optimistisch over een mogelijk vaccin, maar zei wel direct te wachten met goedkeuring tot er meer data beschikbaar is over de veiligheid van het middel.

Hoewel Pfizer en BioNTech nu voor lopen in de race om de ontwikkeling van een werkend vaccin, worden ze op de voet gevolgd door de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca dat in samenwerking met de Oxford universiteit aan een eigen middel werkt. In september werd dat onderzoek nog stilgelegd omdat het vaccin schadelijke bijwerkingen leek te veroorzaken, maar dat is inmiddels weerlegd. AstraZeneca denkt ook eind dit jaar, of mogelijk in januari, te kunnen starten met vaccineren. De Europese Commissie heeft al een aanvraag voor 300 miljoen doseringen.

