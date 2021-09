Doorbraak: partijen bespreken voortzetting huidige coalitie

D66-leider Sigrid Kaag blokkeert een voortzetting van het huidige kabinet niet langer. Dat melden ingewijden tegenover de Volkskrant. Eerder hadden PvdA en GroenLinks al laten weten dat zij in zijn voor een zespartijenkabinet, maar dat zien VVD en CDA niet zitten.

Voor de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet met de huidige coalitiepartijen kunnen beginnen, moet de D66-fractie eerst nog akkoord gaan. De NOS meldt:

D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra hebben de locatie van de gesprekken over de formatie verlaten. Kaag: “We hebben goede en stevige gesprekken gevoerd en wij gaan ons nu als D66-fractie beraden.” De partij moet zich nu intern gaan uitspreken over onderhandelingen over een kabinet met de huidige vier coalitiepartijen of een kabinet met ook GroenLinks en PvdA.