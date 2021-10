Dreigend tekort tatoeage-inkt leidt tot stormloop op tattoo-shops

Geen video? Klik hier.

Iedereen heeft wel van die dierbare momenten die zo’n enorme diepe indruk op je maken dat je via een tatoeage de herinnering levend wilt houden om te voorkomen dat je ze vergeet. Probleem is dat de Europese Unie per januari volgend jaar het gebruik van bepaalde soorten tatoeage-inkt gaat verbieden omdat ze kankerverwekkend zijn. Aan onder meer de kleuren blauw en groen dreigt daardoor mogelijk een tekort te ontstaan. Maar ook andere kleuren kunnen schaars worden.

Voor veel tatoeage-liefhebbers reden om op de zaken vooruit te lopen en toekomstgerichte tattoo’s te laten zetten. Het Belgische programma De Ideale Wereld bracht het nieuws heet van de naald.