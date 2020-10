Drenthe in actie tegen ‘energie cowboys’, verbiedt grootschalige aanleg zonneweiden

In Drenthe mag een gebied van in totaal zo’n 1200 voetbalvelden (600 hectare) omgevormd worden tot parkeerplaatsen voor zonnepanelen. Provinciale Staten voert de maatregel tegen de lucratieve praktijk door omdat zonnepanelen anders niet meer op daken geplaatst worden. Het verbod duurt in ieder geval tot 2030.

RTV Drenthe laat gedeputeerde Henk Brink (VVD) aan het woord:

“Het is voor grote investeerders de makkelijkste weg. Koop of huur een stuk land en zet daar een grote zonneakker neer. Je hoeft maar één dikke netaansluiting te maken en het is klaar. Maar wij willen een stop op zon op land tot 2030” legt Brink uit. Grote energie-investeerders hebben volgens Brink de gemeenten de afgelopen jaren soms overrompeld met hun plannen. En ook bij gemeentes zijn in het begin wel fouten gemaakt. Om te voorkomen dat overal in Drenthe maar zonneweiden gebouwd kunnen worden hebben Gedeputeerde Staten en de gemeentes het volgende af gesproken: In de Regionale Energie Strategie staat voor 1300 hectare zon op land, daarvan is nog 600 hectare niet gerealiseerd. Die 600 mogen nog. Maar voor die 600 hectare mag ook voor de helft naar andere duurzame energie-oplossingen gekeken worden, bijvoorbeeld kleine windmolens. Dus misschien wordt er nog minder dan 600 hectare zon op land gebouwd.