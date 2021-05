Drie procent deelnemers positief getest bij proefvakantie Canarische Eilanden

Zes vakantiegangers die met de toerismebedrijven TUI en Corendon naar Gran Canaria zijn afgereisd om daar een proefvakantie te houden voor vakantievieren tijdens de pandemie zijn positief getest. Ze moeten tien dagen in quarantaine op het eiland in de Atlantische Oceaan. De overige 189 deelnemers vliegen zaterdagavond terug naar Nederland. Nu.nl schrijft:

TUI, dat de reis organiseerde in samenwerking met Corendon, betreurt het einde van de proefreis, maar zegt dat de testvakantie alsnog een succes was. “Deze proefvakantie heeft tegelijk duidelijk aangetoond dat de voorziene protocollen strikt zijn opgevolgd”, aldus een woordvoerder. Hierdoor kon de georganiseerde reis “op een veilige manier plaatsvinden”, aldus een woordvoerder. De reis naar Gran Canaria was de tweede proefvakantie die vanuit Nederland werd georganiseerd. Eerder vertrokken 188 Nederlanders naar het Griekse eiland Rhodos. Die vakantiegangers keerden twee weken geleden geheel gezond terug.